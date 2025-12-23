Αγρίνιο: Η μεθοδικότητα των Αστυνομικών οδήγησε σε εξιχνίαση

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση στο Αγρίνιο και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 14-12-2025 τα ξημερώματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του φορώντας κουκούλα, περιλαίμιο και γάντια, εισήλθε σε επιχείρηση στο Αγρίνιο και αφαίρεσε από το συρτάρι της ταμειακής μηχανής το χρηματικό ποσό των -2.070- ευρώ.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, οι οποίοι ταυτοποίησαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και εξιχνίασαν την κλοπή.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.