Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατούμενων – Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες στις φυλακές Τρικάλων. Μετά τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε πτέρυγα του καταστήματος κράτησης, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr το απόγευμα της Τρίτης σημειώθηκε νέο σοβαρό περιστατικό, αυτή τη φορά με αιματηρή κατάληξη.

Κατά τη διάρκεια του προαυλισμού , δύο κρατούμενοι ήρθαν σε σφοδρή συμπλοκή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας εξ αυτών φέρεται να επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον άλλο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα αίτια της συμπλοκής αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές, ωστόσο η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές.

Το νέο αυτό αιματηρό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που αποκαλύπτουν την τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, με πιθανή την ανάγκη επανασχεδιασμού των μέτρων ασφαλείας.