Άγρια επεισόδια μεταξύ οπαδών - Ανθρωποκυνηγητό από τις αστυνομικές δυνάμεις - 10 προσαγωγές

Σοβαρά επεισόδια και εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό με τις αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στους δρόμους της Νέας Ιωνίας Βόλου, αμέσως μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα του Βόλου με την ομάδα της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οπαδοί της ΑΕΛ συγκρούστηκαν με οπαδούς άλλων ομάδων σε στενά της Νέας Ιωνίας, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Αρχικά σημειώθηκε πετροπόλεμος, ενώ στη συνέχεια άναψαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων σε σειρά δρόμων της περιοχής.

Διαβάστε επίσης

Εστίες έντασης και πυρκαγιές καταγράφηκαν στις οδούς Ευφραιμίδου, Μαιάνδρου, Εγγλεζονησίου, Δορυλαίου, Αναπαύσεως, καθώς και στα στενά γύρω από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Οπαδοί έβαψαν και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από το Κολυμβητήριο.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διμοιρίες των ΜΑΤ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προχωρώντας σε προσαγωγές, ενώ οι εμπλεκόμενοι χούλιγκαν επιχείρησαν να διαφύγουν, κρυπτόμενοι σε πολυκατοικίες της οδού 2ας Νοεμβρίου και των γύρω δρόμων.

Παράλληλα, άμεση ήταν και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση των φωτιών στους κάδους, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωσή τους.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δέκα προσαγωγές, με τα άτομα να μεταφέρονται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση των επεισοδίων και τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω εμπλεκομένων.