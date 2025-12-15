Αγοράκι 2 ετών έπεσε σε δεξαμενή – Το έσωσαν οι πυροσβέστες - ΦΩΤΟ

Σώο ανασύρθηκε ένα αγοράκι 2 ετών, από σηπτική δεξαμενή, σε περιοχή της Λευκάδας και μεταφέρθηκε καθαρά για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο του νησιού, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν, ανακουφίζοντας τους οικείους του.

Η επιχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία δείχνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού του πυροσβεστικού σώματος ως προς την αντιμετώπιση σοβαρών και περίπλοκων περιστατικών.

