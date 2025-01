Αγορά μοτοσικλέτας: Η MUVUS παρέχει έκπτωση για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

H Muvus είναι μια από τις πιο δραστήριες και αναπτυσσόμενες εισαγωγικές εταιρείες οχημάτων στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε από την αγάπη για “κάθε τι πάνω σε ρόδες” και διανέμει διάφορα οχήματα σε διαφορετικές κατηγορίες

Είναι η φυσική εξέλιξη της εταιρείας Motostuff που αποτελεί πλέον ξεχωριστό brand της MUVUS. Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των ATV, Side by Side, Snowmobile καθώς και των ανταλλακτικών και αξεσουάρ γι’ αυτά. Επίσης διανέμει κορυφαία ηλεκτρικά και βενζινοκίνητα scooter καθώς και μοτοσικλέτες. Τέλος έχει επίσης ηγετική θέση στην αγορά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων Golf Car & Utility.

Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελληνική αγορά τις εταιρείες Polaris, Royal Enfield, Niu Scooters, Lambretta, Yamaha Golf Cars, Garia, Pilotcar, Goupil, Gem , Mev καθώς και πάνω από 25 εταιρείες ελαστικών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ για όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.

CFMOTO

Η CFMOTO παράγει ποιοτικά μοντέλα στις κατηγορία των Powersports και πιο συγκεκριμένα ATVs – All Terain Vehicles, Side by Side και Μοτοσυκλετών για περισσότερα απο 20 χρόνια και έχει καταφέρει να είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εξαγωγών σε ATV και Side by Side στην Κίνα.

Με κεντρικά γραφεία στη Hangzhou, η CFMOTO έχει ένα εργατικό δυναμικό 1600 υπαλλήλων με κεντρικές αξίες την καινοτομία και την ποιότητα. Σαν ένδειξη της αφοσίωσης της εταιρείας στις αξίες της, περισσότερο απο 25% του εργατικού δυναμικού δουλεύει στο τομέα του Research & Development.

Γι’αυτό και η CFMOTO αναγνωρίζεται σαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αφού σε 20 μόλις χρόνια κατάφερε να θεωρείτε μία απο τις κορυφαίες εταιρείες ATV και Side by Side, ενώ η εταιρεία έχει θέση σαν επόμενο στόχο να σκαρφαλώσει στη κορυφή και στη κατηγορία της μοτοσυκλέτας.

Στήριξη στα Σώματα Ασφαλείας και το Στρατό

Η εταιρεία παρέχει έκπτωση 3% για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων για τις μοτοσικλέτες της CF MOTO, αναγνωρίζοντας το έργο τους.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, Θέση Πέτα, Κερατέα, 190 01, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 22990 66138

EMAIL:

[email protected]

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

cfmoto.net.gr