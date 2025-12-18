Αγορά κτιρίου για την λειτουργία παιδικού σταθμού για τα παιδιά Αστυνομικών - Θα γίνει ψηφοφορία για το ζήτημα στην ετήσια Γεν. Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας

Γνωρίζουμε στους συναδέλφους μας που τυχόν δεν έχουν ενημερωθεί, ότι το Σάββατο 20/12/2025 και ωρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στο αμφιθέατρο της Δ.Α.Ε.Α. (Χιου 8, Καισαριανή), η οποία εκτός της ψήφισης του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού της Ένωσης, περιλαμβάνει και ως θέμα συζήτησης και ψηφοφορίας, πρόταση ΑΓΟΡΑΣ κτιρίου στην περιοχή της Κυψέλης για λειτουργία παιδικού σταθμού, για τέκνα μελών της Ένωσης ηλικίας 2 έως 4 ετών.

Σε περίπτωση θετικής ψήφου των μελών, η αγορά και οι εργασίες για την λειτουργικότητα του κτιρίου, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, θα λάβουν χώρα μέσω δανειοδότησης που προτίθεται να αιτηθεί η Ένωση σε τραπεζικό ίδρυμα, σύμφωνα με μια πρώτη ενημέρωση που τύχαμε ως μέλη του Δ.Σ.

Επίσης η πρόταση της διοίκησης, εκτός της δανειοδότησης, περιλαμβάνει και αύξηση της μηνιαίας συνδρομής των μελών της Ένωσης Αθηνών.

Καλούμε τους χιλιάδες συναδέλφους μας-μέλη της Ένωσης Αθηνών να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν μαζικά στις εργασίες αυτής της σημαντικής Γενικής Συνέλευσης ώστε να λάβουν γνώση και να έχουν εμπεριστατωμένη άποψη για το εγχείρημα, καθώς τους αφορά άμεσα και θα αποφασίσουν με την ψήφο τους οι συμμετέχοντες. Επισημαίνεται ότι όλες οι ψηφοφορίες στην Γενική Συνέλευση είναι μυστικές.

Η συμμετοχή μας μπορεί να είναι είτε με φυσική παρουσία στο αμφιθέατρο της Δ.Α.Ε.Α. είτε με ηλεκτρονική παρακολούθηση, ως εξής:

Όσα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, καλούνται να αποστείλουν αποκλειστικά στο email [email protected] υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής μέσω gov, με το κάτωθι κείμενο: «Τα στοιχεία που έχω δηλώσει είναι αληθή και σωστά. Επιθυμώ να συμμετάσχω στη Γενική Συνέλευση Ε.ΑΣ.Υ.Α. έτους 2025 εξ' αποστάσεως και θα λάβω ηλεκτρονικό σύνδεσμο για την παρακολούθηση και τις ψηφοφορίες στο ακόλουθο email _____ (συμπληρώνεται το email ενός εκάστου).

Τα μέλη Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών,

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γρηγόριος

ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

ΓΚΟΥΜΑΣ Βρεττός

ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Δημήτριος

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ Μαρία