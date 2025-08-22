Αγωνιστικό κάλεσμα στο Λευκό Πύργο, Παρασκευή 05-09-2025 & ώρα 18:00

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05/09/2025 & ΩΡΑ 18:00

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη (Λευκός Πύργος), την Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00΄, ενόψει των καθιερωμένων δηλώσεων του Πρωθυπουργού για την Οικονομική Πολιτική της Κυβέρνησης, μας βρίσκει στις επάλξεις του αγώνα κυριολεκτικά και όχι προσχηματικά.

Εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Λιμενικοί και Στρατιωτικοί, όλοι μαζί, εμείς και οι οικογένειές μας, σηκώνουμε καθημερινά το «σταυρό του μαρτυρίου» υπερασπιζόμενοι με θυσίες αρχές και αξίες:

-τη δημοκρατία και τη νομιμότητα

-την αξιοπιστία του κράτους και την ασφάλεια της χώρας

-την ασφάλεια του πολίτη και της κοινωνίας

-την ανθρώπινη ζωή και περιουσία

-την κοινωνική συνοχή και τόσα άλλα πολύτιμα κοινωνικά και κρατικά αγαθά.

Όλα αυτά αποτελούν βασικό κρίκο της λειτουργίας μας ανάμεσα στην Πολιτεία και τον πολίτη, με υπηρεσιακό έργο, δύσκολο και επικίνδυνο, το οποίο δεν σταματά ποτέ, μέρα - νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο.

Ενόψει, λοιπόν, των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ., ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να δώσουμε όλοι μαζί δυναμικό «παρών» στο Λευκό Πύργο.

Ήρθε η ώρα να ακουστεί ξανά πιο δυνατά η φωνή μας!

Να απαιτήσουμε σεβασμό και δίκαιη αντιμετώπιση γιατί πολλοί λησμονούν ότι η δική μας υπηρεσία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική ευημερία και ανάπτυξη της χώρας μας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να στείλουμε μαζικά και ενωτικά το μήνυμά μας, ότι οι αστυνομικοί δεν ζητούν οικονομικά προνόμια, αλλά δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια .

Με ενότητα και αποφασιστικότητα ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

-αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, χωρίς ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, που δυσχεραίνουν το έργο μας, μας εκθέτουν σε κινδύνους και αυξάνουν τη θνησιμότητα,

-δίκαιες και όχι μίζερες αμοιβές,

-ουσιαστική μέριμνα, σεβασμό και αναγνώριση του έργου μας για να σταματήσει η απαξίωση και η αποστροφή των νέων προς το λειτούργημά μας.

Αλλιώς, η ΕΛ(Λ)ΑΣ δεν έχει μέλλον!

Άλλωστε, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μισθολογικά, δικαιώνουν τους αγώνες μας. Καιρός να το αντιληφθούν και οι Κυβερνώντες, χωρίς παρωπίδες και κουτοπόνηρους λογιστικούς υπολογισμούς.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ επομένως να δυναμώσουμε τη φωνή μας διότι όσο κι αν κάποιοι προωθούν τη σύγχυση, τον κοινωνικό και τον εσωτερικό «αυτοματισμό» διαδίδοντας fake news για δήθεν νέους μισθούς και νέα μισθολόγια, ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΙΩΠΟΥΜΕ.

Και επειδή οι αγώνες κερδίζονται με ενότητα και αποφασιστικότητα, ήρθε η ώρα ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ότι, όποιες και αν είναι οι συνδικαλιστικές διαφορετικές προσεγγίσεις ή και οι θεμιτές προσωπικές τακτικές ορισμένων, κανείς δεν δικαιούται να μείνει σιωπηλός και να δηλώνει «ΑΠΩΝ» την ώρα της μάχης μπροστά στους μισθούς πείνας, στις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, στα διαρκή ξεσπιτώματα, στους παθόντες εν υπηρεσία και στις αθρόες παραιτήσεις.

Μόνο με ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, λοιπόν, η φωνή μας θα ακουστεί όσο πρέπει στη Βουλή των Ελλήνων, στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Κοινωνία!

Γιατί κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτα.

Γιατί ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί.

Γιατί όσα ζητάμε, είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και όχι προνόμια!

Με μια ψυχή και ένα σώμα απαιτούμε: Μη δηλητηριάζετε άλλο τις ζωές μας!

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ!