Το αγωνιστικό καλεντάρι στον στίβο του 2026

Πλούσιο και γεμάτο δράση υψηλού επιπέδου θα είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2026, με αγώνες εντός και εκτός συνόρων να δελεάζουν τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες όλων των κατηγοριών. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου και οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν τα μεγάλα ραντεβού της χρονιάς.

Ενδιάμεσα, οι κορυφαίοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, καθώς και σε μια σειρά από δυνατά μίτινγκ που θα διοργανωθούν στη χώρα μας. Το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, κατά τη διάρκεια της σημερινής του συνεδρίασης, ενέκρινε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2026.

Διαβάστε επίσης

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23 αποτελεί τη νέα προσθήκη στο εγχώριο εθνικό πρόγραμμα, ενώ διατηρήθηκε και η τελική φάση του αναπτυξιακού πρωταθλήματος Κ16, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2025 με μεγάλη επιτυχία.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών θα διεξαχθεί, όπως και πέρυσι, στον Βόλο, πόλη που θα φιλοξενήσει επίσης το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών. Στη διάρκεια της χρονιάς θα γίνουν και αναπτυξιακοί αγώνες για όλες τις κατηγορίες, καθώς και πολλοί περιφερειακοί αγώνες, οι οποίοι θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Αναλυτικά οι διοργανώσεις του στίβου το 2026:

Ιανουάριος

10 Σάββατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, Ταλαχάσι (Φλόριντα)

11 Κυριακή Περιφερειακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος

17 Σάββατο Αγώνες κλειστού στίβου, Θεσσαλονίκη

17 Σάββατο Αγώνες κλειστού στίβου, Ηράκλειο

18 Κυριακή Περιφερειακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος

24 Σάββατο Ηράκλειοι αγώνες, Θεσσαλονίκη (F)

25 Κυριακή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαραθωνίου βάδην Α/Γ, Αλίαρτος

25 Κυριακή Περιφερειακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος

25 Κυριακή Αγώνες κλειστού στίβου, Πάτρα

31 Σάββατο “ Vaggelis Kourkoutidis” αγώνες αλμάτων, Θεσσαλονίκη (F)

Φεβρουάριος

1 Κυριακή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, Πηγή/Τρίκαλα

7 Σάββατο Fly Athens indoor, Αθήνα (Silver)

7 Σάββατο Αγώνες κλειστού στίβου, Θεσσαλονίκη

7 Σάββατο Αγώνες κλειστού στίβου, Ιεράπετρα

14 Σάββατο Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου Κ20

14 Σάββατο Αγώνες κλειστού στίβου, Θεσσαλονίκη

14 Σάββατο Αγώνες κλειστού στίβου, Πάτρα

21 Σάββατο Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου Α-Γ ή 22 Φεβρουαρίου 2026

21 Σάββατο Χειμερινό κύπελλο ρίψεων

21 Σάββατο αγώνες κλειστού, Σέρρες

28 Σάββατο 1/3 Κυριακή «Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου Παιανία ή Πειραιάς

Μάρτιος

28/2 Σάββατο-1/3 Κυριακή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου Παιανία ή Πειραιάς

8 Κυριακή Πανελλήνιο πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου δρόμου, Αθήνα

8 Κυριακή 14ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας, Αθήνα

14 Σάββατο Βαλκανικό πρωτάθλημα βάδην, Τουρκία

14-15 Σάββατο-Κυριακή Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων, Λευκωσία (Κύπρος)

20-22 Παρασκευή-Κυριακή Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, Τορούν

21 Σάββατο Αναπτυξιακό κύπελλο ρίψεων (Κ16 & Κ18), σε 5 πόλεις

21-22 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 24ωρών, Σέρρες

28 Διασυλλογικοί αγώνες Κ14 / Α΄ αγώνας

Απρίλιος

4 Σάββατο Αναπτυξιακό κύπελλο αλμάτων (Κ16 & Κ18), σε 5 πόλεις

7- 8 Μ. Τρίτη-Μ. Τετάρτη Διασυλλογικοί σύνθετων Α/Γ, Κ20 & Κ18

12 Κυριακή του Πάσχα Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομάδων βάδην, Μπραζίλια, (Βραζιλία)

18 -19 Σάββατο Διασυλλογικοί αγώνες Κ18, Όμιλοι

19 Κυριακή Βαλκανικό πρωτάθλημα μαραθωνίου, Βελιγράδι (Σερβία)

19 Κυριακή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βάδην ημιμαραθωνίου Α-Γ

23 Πέμπτη Σχολικοί λυκείων - Β΄ φάση

25 Σάββατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000 μ. Α-Γ & Κ23

26 Κυριακή Διασυλλογικοί αγώνες Κ16, όμιλοι

Μάιος

2-3 Σάββατο-Κυριακή Παγκόσμιο πρωτάθλημα σκυταλοδρομιών ΜποτσGaborone, Botswana

3 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου, Τείχιο (Φωκίδας)

5 - 6 Τρίτη - Τετάρτη Σχολικοί λυκείων - Γ΄ φάση

9-10 Σάββατο-Κυριακή Διασυλλογικό Α-Γ & σύνθετα Κ16, όμιλοι

16 Σάββατο “ Vergotia 2026”, Κεφαλονιά (Challenger)

16-17 Σάββατο- Κυριακή Διασυλλογικοί αγώνες Κ14 / Β΄ αγώνας

22-23 Παρασκευή -Σάββατο Kifisia Jump ’26, Κηφισιά (Bronze)

23 Σάββατο Ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000 μ. , Λα Σπέτσια (Ιταλία)

23-24 Σάββατο - Κυριακή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων Κ18 & Κ16 (Όμιλοι Κ16)

24 Κυριακή «Αλεξανδρινό μίτινγκ, Αλεξάνδρεια (Challenger)

27 Τετάρτη Filathlitikos Kallitheas international jumping meeting, Καλλιθέα (Bronze)

31 Κυριακή Βενιζέλεια - Χανιά 2026, Χανιά (Bronze)

Ιούνιος

3 Τετάρτη Filothei Women Gala, Αθήνα (Silver)

5-7 Παρασκευή-Κυριακή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε δημόσιο δρόμο, (Μαραθώνιος, ημιμαραθώνιος & 10 χλμ.) Λουμπλιάνα (Σλοβενία)

6 Σάββατο «Παπαφλέσσεια 2025», Καλαμάτα (Bronze)

6-7 Σάββατο-Κυριακή Διασυλλογικοί αγώνες Κ14 / Γ΄ αγώνας

13 Σάββατο Dromia International Sprint & Relays, Βάρη (Silver)

13-14 Σάββατο-Κυριακή Πανελλήνιο αναπτυξιακό πρωτάθλημα Κ16 - Όμιλοι

13 Σάββατο Διεθνής αγώνας άλματος επί κοντώ “ Fly in SKG Sky”, Θεσσαλονίκη (Challenger)

14 Κυριακή Piraeus Street Long Jump, Πειραιάς - 1η πρόταση

20-21 Σάββατο-Κυριακή Βαλκανικό Πρωτάθλημα Α/Γ, Βόλος

27-28 Σάββατο-Κυριακή Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύνθετων Α-Γ & Κ23, Πάτρα

Ιούλιος

4 Σάββατο Βαλκανικό πρωτάθλημα Κ18, Σλοβενία

4-5 Σάββατο-Κυριακή Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20, Τρίκαλα

5 Κυριακή Fly Athens, Αθήνα (Silver)

11 Σάββατο Βαλκανικό πρωτάθλημα Κ20 Κραϊόβα, Ρουμανία

11-12 Σάββατο-Κυριακή Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ23 & Πανελλήνιο σύνθετων Κ18, Σέρρες

16-19 Πέμπτη-Κυριακή Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18, Ριέτι (Ιταλία)

18-19 Σάββατο-Κυριακή Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα Κ16 - Τελική φάση

25-26 Σάββατο-Κυριακή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ, Βόλος

28-29 Διεθνής συνάντηση Ελλάδα-Κύπρος Κ18*

Αύγουστος

5-9 Τετάρτη-Κυριακή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, Όρεγκον (ΗΠΑ)

10-16 Δευτέρα-Κυριακή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ (Μ. Βρετανία)

21-3/9 ΧΧ Μεσογειακοί αγώνες, Τάραντας, Ιταλία

Σεπτέμβριος

21/8-3 ΧΧ Μεσογειακοί αγώνες, Τάραντας, Ιταλία

19-20 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δημόσιου δρόμου (1 μίλι, 5 χλμ. & ημιμαραθώνιος, Κοπεγχάγη (Δανία)

Οκτώβριος

3-4 Σάββατο-Κυριακή Διασυλλογικοί αγώνες Κ14 / Δ΄ αγώνας

10-11 Σάββατο-Κυριακή 37οι Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες Μήθυμνα / Λέσβος

18 Σάβββατο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου Απατίν, Σερβία

Νοέμβριος

7 Σάββατο Βαλκανικό Πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, Κογιονάρε (Βουλγαρία)

7-8 Σάββατο-Κυριακή 43ος Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός, Αθήνα

8 Κυριακή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, Αθήνα

Δεκέμβριος

13 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, Βελιγράδι (Σερβία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ