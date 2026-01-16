Αγωνιώδης αναζήτηση 70χρονου στο Ηράκλειο – Έκκληση σε όποιον μπορεί να έχει πληροφορίες

Σε εξέλιξη είναι τις τελευταίες ώρες μια αγωνιώδης αναζήτηση ενός 70χρονου άνδρα στο Ηράκλειο, ο οποίος δεν κατάφερε να επιστρέψει σπίτι του μετά από φυσιοθεραπεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, ο 70χρονος Κώστας Καρτσωνάκης κινούνταν στην περιοχή της λεωφόρου Παπαναστασίου, όταν –για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο– αποπροσανατολίστηκε και χάθηκε. Όπως ο ίδιος φέρεται να ανέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιο του, έπεσε και χρειαζόταν βοήθεια, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια το σημείο στο οποίο βρισκόταν.

Η οικογένεια του 70χρονου ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας, ενώ και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, γίνονται σχετικές αναρτήσεις και εκκλήσεις σε όποιον πολίτη έχει δει τον ηλικιωμένο ή διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του.



