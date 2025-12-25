Αγωνία για τον Αξιωματικό που αγνοείται - Έφυγε με το αυτοκίνητό του

Silver alert στις Σέρρες για την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου από τα Άνω Πορόια Σερρών.

Η Γραμμή Ζωής εξέδωσε silver alert δημοσιοποιώντας τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αγνοούμενου προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση όλων για τον εντοπισμό του.

Πρόκειται για τον 45χρονο Κωνσταντίνο Γκίνη τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες το πρωί.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε αγνοείται.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 45χρονος ήταν διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων.

Η ανακοίνωση από τη Γραμμή Ζωής:

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Άνω Πορόϊα Σερρών, το πρωί της 23/12/25, όταν έφυγε από την οικία του προς άγνωστη κατεύθυνση και για άγνωστη αιτία με το υπ’ αριθμόν ΕΡΜ 4499 Ι.Χ.Ε όχημά του, μάρκας TOYOTA RAV-4, χρώματος ασημί. Έκτοτε αγνοείται.

Έχει μετωπική φαλάκρα και περιμετρικά της κεφαλής καστανά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,76μ και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 24/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Πηγή: epiloges.tv