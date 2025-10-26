Άγνωστος Στρατιώτης: Γυναίκα κάθισε πάνω στο μνημείο για να διαμαρτυρηθεί - Πως χειρίστηκαν την κατάσταση οι Αστυνομικοί

Το βράδυ της Κυριακής 26.10.2025, η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή μιας γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας, η οποία διαμαρτυρώμενη, κάθισε πάνω στο κενοτάφιο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι αστυνομικοί την πλησίασαν και την απομάκρυναν από το μνημείο με την ίδια σύμφωνα με πληροφορίες να επιστρέφει και να κάθεται οκλαδόν μπροστά από το μνημείο με τις αρχές να συνεχίζουν με την προσαγωγή της.

Οι συγκεντρωμένοι, φαίνεται να ήταν ενοχλημένοι από την πράξη αυτή, καθώς έλεγαν στη γυναίκα «τι κάνεις; το κάνεις στοχευμένα; εμείς είμαστε εδώ από τις 28 Φλεβάρη».

Όταν την ρώτησαν γιατί το κάνει αυτό φαίνεται να είπε «για το γνωστό θέμα».

