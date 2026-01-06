PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Πολιτική / Άρθρα-Πολιτική

Άγνωστοι επιτέθηκαν στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη

Νέα δημοκρατια
13:59 | 06/01/2026

Άγνωστοι επιτέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη.

H ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Διαβάστε επίσης

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων»

Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis