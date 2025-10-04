Άγιος Παντελεήμονας: Νέα σύλληψη από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη απογευματινές ώρες της 1-10-2025, 37χρονος αλλοδαπός και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 1-10-2025, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τον κατηγορούμενο να εξέρχεται από όχημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -107- γραμμ. κοκαΐνης και τα χρηματικά ποσά των -385- ευρώ και -212- δολαρίων Η.Π.Α. και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.