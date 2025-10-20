Άφησε σημείωμα και εξαφανίστηκε - Συναγερμός για 36χρονο στο Ηράκλειο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, μετά την εξαφάνιση ενός 36χρονου άνδρα, ο οποίος έφυγε χθες το πρωί από το σπίτι του, σε χωριό του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, την εξαφάνιση δήλωσε ο πατέρας του στο Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου Μινώα, αφού εντόπισε στο σπίτι ένα σημείωμα που φέρεται να έγραψε ο νεαρός και το περιεχόμενό του προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να διερευνά παράλληλα αν είχε προηγηθεί κάποιο συμβάν, που ώθησε τον 36χρονο σε αυτή την πράξη.