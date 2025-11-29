Άφηνε τη μικρή στον μπαμπά της για να δουλέψει κι εκείνος την κακοποιούσε σεξουαλικά…

Ομόφωνα ένοχος για γενετήσιες πράξεις με θύμα την τρίχρονη κόρη του, κρίθηκε χθες στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, ένας 53χρονος πατέρας που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5,5 ετών και πήρε τον δρόμο για την φυλακή.

Ο ίδιος μπροστά στο δικαστήριο εξακολούθησε να αρνείται να πάντα, παρά τις 14 πραγματογνωμοσύνες που πιστοποιούσαν την κακοποίηση του παιδιού ενώ ο δικηγόρος του, Θωμάς Λεχωβίτης, έκανε λόγο για διαφορές… «αστικής φύσεως» μεταξύ του κατηγορούμενου και της μητέρας της μικρής (έχει πεθάνει!) κατηγορώντας την νεκρή για καθοδηγούμενες καταγγελίες.

Στη δίκη, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη και ολοκληρώθηκε χθες, αναφέρθηκε επίσης πως και η ίδια η εκλιπούσα ήταν θύμα κακοποίησης από τον 53χρονο, υπόθεση για την οποία έχει καταδικαστεί.

Οι γενετήσιες πράξεις αφορούσαν το διάστημα 2017 έως 2018 όταν η μικρή ήταν από 2,5 έως 3,5 ετών και καταγγέλθηκαν από την μητέρα μόλις εκείνη συνειδητοποίησε τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι της, τις ώρες που απουσίαζε για εργασία. Η ίδια είχε κινητοποιηθεί από αφύσικες συμπεριφορές της μικρής, σεξουαλικής φύσεως αλλά και από δαγκωματιές που είχε δει στα οπίσθιά της.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η ψυχίατρος -τεχνική σύμβουλος από τη μεριά της μητέρας ενώ διαβάστηκαν και όλες οι γνωματεύσεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων και εξετάστηκε επίσης η βρεφονηπιοκόμος του παιδικού σταθμού όπου φοιτούσε η μικρούλα, όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, το 2018.

Η παιδοψυχίατρος αναφέρθηκε αναλυτικά στις πράξεις που έκανε ο πατέρας στο παιδί αλλά και σε όσα ανάγκαζε την μικρή να του κάνει σε ένα πλαίσιο ασέλγειας και βίας και έκανε λόγο για μια ολοφάνερη συμπτωματολογία που συνόδευε τις περιγραφές και η οποία δεν μπορεί να προκληθεί από καμία πλύση εγκεφάλου.

Η Εισαγγελέας

Στην πρότασή της, η Εισαγγελέας της Έδρας ήταν καταδικαστική, σημειώνοντας ότι «Το παιδί είναι συντονισμένο συναισθηματικά με αυτά που καταθέτει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τις πράξεις τις έχει τελέσει». «Ο κατηγορούμενος με την μητέρα διατηρούσε σχέση από το 2000 που κατέληξε σε γάμο και απέκτησαν αυτό το κοριτσάκι (…) Πάντα υπήρχε κακοποίηση αλλά ποτέ δεν την κατήγγειλε, ήταν απόλυτα συναισθηματικά εξαρτημένη από αυτόν, κάτι που συχνά βλέπουμε από θύματα κακοποίησης.

Η κακοποίηση συνεχίζεται και μετά το παιδί.» τόνισε, αναφερόμενη στις σχέσεις του ζευγαριού: «Μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στην καταγγελία αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια γυναίκα πλήρως εξαρτημένη από τον κατηγορούμενο που μόνο όταν θίγεται πλέον το παιδί της ενεργοποιούνται οι άμυνες» σημείωσε ενώ κατέληξε στο ότι «το γεγονός ότι όλα αυτά τα έχει βιώσει προκύπτει από τη σωρεία γνωματεύσεων των παιδοψυχιάτρων και παιδοψυχολόγων. Καταλήγω με βεβαιότητα ότι όλα αυτά τελέστηκαν γιατί το παιδί επαναλαμβάνει συνέχεια και συντονισμένα με το συναίσθημά του» τόνισε.

Το κορίτσι μετά τον απρόσμενο θάνατο της μητέρας, ζει πλέον με την θεία του, η οποία και παρέστη ως υποστήριξη της κατηγορίας.

«Το συμπέρασμα της πραγματογνωμοσύνης και μόνο θα αρκούσε για να διαπιστώσουμε πως έχουν τελεστεί οι πράξεις. Όλες οι πραγματογνωμοσύνες έχουν μια σταθερά, ότι το παιδί έχει υποστεί όλες τις πράξεις για τις οποίες δικάζεται. Δεν υπάρχει μία αντίθετη βεβαίωση» σημείωσε ο δικηγόρος της, Κωνσταντίνος Σφυριδάκης, συντασσόμενος με την εισαγγελική πρόταση.

Από τη μεριά της υπεράσπισης ο Θωμάς Λεχωβίτης τόνισε ότι «με εκπλήσσει η εισαγγελική πρόταση. Χειρίστηκα την υπόθεση από το 2018. Δεν υπάρχει κανείς να ξέρει την υπόθεση αυτή καλύτερα από εμένα» υποστηρίζοντας πως η καταγγελίες είναι υποβόλιμες από τη μεριά της μητέρας και έκανε λόγο για μια παρανοϊκή ψυχοπαθολογία της μητέρας πάνω στο παιδί, χωρίς ωστόσο να πείσει το δικαστήριο.

