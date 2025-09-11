Αφετηρία η Αθήνα, τελικός προορισμός το Χιούστον – Μαθητές σε πορεία ρομποτικής και καινοτομίας

Με αφετηρία τον Σεπτέμβριο του 2025, ξεκινά επίσημα η νέα αγωνιστική περίοδος του FIRST ® Tech Challenge (FTC), του μεγαλύτερου προγράμματος παγκοσμίως για STEM και βιομηχανικού τύπου ρομποτική, για μαθητές και μαθήτριες 12-18 ετών. Όπως ανακοινώθηκε, οι εγγραφές για τις ομάδες θα διαρκέσουν από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο, ενώ θα ακολουθήσει η φάση επιμόρφωσης (Δεκέμβριος 2025 - Ιανουάριος 2026), η οποία θα διεξαχθεί online.

Ο εθνικός τελικός του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2026 στη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχές από σχολεία και ομάδες από κάθε γωνιά της χώρας. Οι νικήτριες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρομποτικής, που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2026 στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για ένα κορυφαίο γεγονός τεχνολογικής παιδείας που κάθε χρόνο συγκεντρώνει παγκόσμιο ενδιαφέρον, ενθαρρύνοντας τους νέους να πειραματιστούν με την τεχνολογία, να συνεργαστούν και να αποκτήσουν δεξιότητες που ξεπερνούν το σχολικό πλαίσιο.

Τι είναι το FIRST ® Tech Challenge

Το FIRST Tech Challenge είναι ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής που φέρνει τους νέους σε άμεση επαφή με τον κόσμο της βιομηχανικής τεχνολογίας και της μηχανικής. Στο πλαίσιό του, οι συμμετέχουσες ομάδες καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, να προγραμματίσουν και να χειριστούν τα δικά τους ρομπότ, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα πρωτάθλημα τύπου "sport for the mind". Οι διαγωνιζόμενοι δεν λειτουργούν μόνο ως μεμονωμένες ομάδες, αλλά σχηματίζουν συμμαχίες, μαθαίνοντας να συνεργάζονται με άλλες ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν έχουν σαφή αναφορά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας, ενισχύοντας την καλλιέργεια κρίσιμων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, ο σχεδιασμός μηχανισμών, η δημιουργικότητα και η ομαδική εργασία. Το πρόγραμμα διοργανώνεται στην Ελλάδα από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Eduact, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό FIRST ® , που έχει ως αποστολή την έμπρακτη σύνδεση των μαθητών με το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Στην Ελλάδα, το FTC υποστηρίζεται από τη QUALCO Intelligent Finance, η οποία συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός. Η στήριξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της, που επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους νέους πιο κοντά στην τεχνολογική παιδεία, ενισχύοντας τα εφόδιά τους για το μέλλον. Όπως επισημαίνεται για την QUALCO Intelligent Finance, η καλλιέργεια των ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων από νεαρή ηλικία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας κοινωνίας περισσότερο λειτουργικής και εξελιγμένης. Ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός δεν είναι πλέον απλώς έλλειμμα γνώσης είναι κοινωνικός αποκλεισμός. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του χάσματος και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της επόμενης γενιάς.

Ένα πρωτάθλημα γνώσης και πράξης

Το FTC λειτουργεί ως πρότυπο εναλλακτικής μάθησης, όπου η θεωρητική γνώση συνδυάζεται με την πράξη, η δημιουργικότητα με τη στρατηγική σκέψη και η συνεργασία με την τεχνολογική καινοτομία. Κάθε ομάδα διανύει μια μοναδική διαδρομή, από την πρώτη σύλληψη της ιδέας μέχρι την κατασκευή και την τελική παρουσίαση του ρομπότ της. Στην πορεία, οι μαθητές αποκτούν εργαλεία όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά και διαπροσωπικά: αναλαμβάνουν ρόλους, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, εκπαιδεύονται στην επικοινωνία και μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα. Είναι αυτός ακριβώς ο συνδυασμός στοιχείων που κάνει το FIRST Tech Challenge ένα πρόγραμμα με βαθύ αντίκτυπο, τόσο στον επαγγελματικό προσανατολισμό όσο και στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών που συμμετέχουν. Όπως επισημαίνεται, η επένδυση στους νέους δεν είναι υπόθεση μελλοντική - είναι επένδυση παρούσα. Με τη νέα σεζόν να ανοίγει τον Σεπτέμβριο, το ταξίδι της εκπαιδευτικής ρομποτικής βιομηχανικού τύπου ξεκινά. Από τα σχολεία όλης της Ελλάδας, μέχρι τις διεθνείς πίστες του Χιούστον, η διαδρομή αυτή χρειάζεται συνεργασίες, όραμα και στήριξη.

