Αεροπλάνο με 64 επιβαίνοντες συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στις ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Επιβατικό αεροσκάφος με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ αφού συγκρούστηκε το βράδυ χθες Τετάρτη (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσιγκτον, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, όπου η κίνηση ανεστάλη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Έχουν ανασυρθεί 18 πτώματα ως τώρα (CBS News)

Τουλάχιστον δεκαοκτώ πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, εξαιτίας της οποίας το επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγή του στην αστυνομία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι -60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος-, ενώ το ελικόπτερο είχε τριμελές πλήρωμα, ανακοίνωσαν η American Airlines και πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις νωρίτερα.

BREAKING:

New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.

A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 30, 2025