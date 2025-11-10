Αεροδιακομιδές με την Πολεμική Αεροπορία: Χιλιάδες ώρες πτήσεις, σε ετοιμότητα 365 μέρες το χρόνο

Περισσότερες από 3.000 αεροδιακομιδές, που αφορούν στη μεταφορά ασθενών, έχει πραγματοποιήσει από τις αρχές του χρόνου η Πολεμική Αεροπορία. Η κάμερα του ΕΡΤnews βρέθηκε στην 112 πτέρυγα μάχης στην Ελευσίνα και μίλησε με τα έμπειρα στελέχη που είναι σε ετοιμότητα 365 μέρες τον χρόνο.

Κάτοικος ακριτικού νησιού με καρδιολογικό πρόβλημα πρέπει να μεταφερθεί εκτάκτως στο νοσοκομείο. Ο γιατρός που βρίσκεται δίπλα του ενημερώνει το ΕΚΑΒ. Μέσα σε λίγα λεπτά, δύο ιπτάμενοι της Πολεμικής Αεροπορίας, μαζί με γιατρό του ΕΚΑΒ και διασώστη, αποτελούν τα μέλη της αποστολής που θα απογειωθεί με ελικόπτερο ή αεροσκάφος από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας, για να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο.

«Το πλήρωμα επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που είναι αναγκαία για τον σχεδιασμό της, όπως είναι ο καιρός, το βάρος του ελικοπτέρου, το καύσιμο που θα χρειαστεί για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη αποστολή, καθώς και σε ποια αεροδρόμια θα χρειαστεί να γίνει ανεφοδιασμός του ελικοπτέρου με καύσιμα», σημείωσε μιλώντας στην κάμερα του ΕΡΤnews, ο σμηναγός, Χρήστος Γάτος.

«Από τη στιγμή που πάρουμε το αίτημα για την αεροδιακομιδή, έχουμε 10 λεπτά να απαντήσουμε, το μέγιστο.

Συνήθως, μας παίρνει γύρω στα 7 λεπτά», ανέφερε ο σμηναγός, Γιώργος Καραμουσαδάκης.

Από την αρχή του χρόνου, τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν πραγματοποιήσει 2050 αποστολές αεροδιακομιδών με αεροσκάφη King Air, ενώ άλλες 557 αεροδιακομιδές έχουν πραγματοποιηθεί με ελικόπτερα A109.

«Από το 2021 με τα αεροσκάφη King Air τα οποία είναι δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τα οποία έχουν επιτελέσει τεράστιο έργο με χιλιάδες ώρες αεροδιακομιδών», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο επισμηναγός, Μάνος Κατσικώστας.

Από την πλευρά ο σμηναγός, Βαγγέλης Κορδογιάννης τόνισε ότι «Αυτά που νιώθουμε πιο σημαντικά είναι όταν έχουμε παιδιά. Το να γυρίσεις ένα παιδί άμεσα για να νοσηλευτεί σου δίνει ένα έξτρα κίνητρο να κάνεις αυτή τη δουλειά».

«Το πιο έντονο περιστατικό ήταν στη Ρόδο. Ένα μωρό που έπρεπε να μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τη μητέρα λόγω υγειονομικής κατάστασης, και το μωρό μεταφέρθηκε, καθ’ όλη τη διάρκεια, από-μέσα στο ελικόπτερο-και μετά το ελικόπτερο, με τεχνητό τρόπο για να πάρει οξυγόνο», ανέφερε ο σμηναγός, Γιώργος Καραμουσαδάκης.

Εκτός από το ιπτάμενο προσωπικό, υπάρχουν κάποιοι που φροντίζουν για την αρτιότητα ελικοπτέρων και αεροσκαφών που πετούν για τις αεροδιακομιδές.

«Είμαστε υπεύθυνοι για την απόδοση του ελικοπτέρων, για να υπάρχουν αρκετά καλές διαθεσιμότητες. Είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί», ανέφερε στο ΕΡΤnews, ο Ανθυπασπιστής Γιώργος Σημαιόπουλος.

«Γνωρίζοντας ότι από τη δική μας ετοιμότητα και συνέπεια κάποιου ανθρώπου η ζωή μπορεί να εξαρτάται από αυτό ή περισσότερες να τεθούν σε κίνδυνο, μας κάνει να βρισκόμαστε σε μια διαρκή επαγρύπνηση», τονίζει η επισμηνίας, Ρομίνα Ξανθή.

Με ένα σημείωμα ή μια επιστολή έρχεται η αληθινή αναγνώριση

«Εκ των υστέρων, μας ήρθε ένα mail στη μοίρα από την οικογένειά του με το οποίο μας ευχαριστούσε για αυτή την αποστολή, και αυτό ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό για τη μοίρα», ανέφερε ο Σμηναγός, Βαγγέλης Κορδογιάννης.

Ήταν αρκετά μικρό. Ήταν τύπου 2 χρόνων

365 ημέρες τον χρόνο, τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται σε ετοιμότητα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε συνάνθρωπό μας που χρειάζεται βοήθεια, όπου και αν βρίσκονται.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Κοβός

ertnews.gr