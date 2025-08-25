Άδεια άσκησης άλλου επαγγέλματος (με αμοιβή) - Η άποψη ενός Αστυνομικού

"«Ποινή εκτίω, αγγαρεία κάνω». Η φράση που ξεστόμισε πριν χρόνια ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βύρων Πολύδωρας δεν ήταν απλώς ένα λεκτικό ατόπημα· ήταν η απόλυτη αλήθεια για την καθημερινότητα του Έλληνα αστυνομικού. Και το 2025, δυστυχώς, παραμένει τραγικά επίκαιρη.

Γιατί τι είναι σήμερα η υπηρεσία για τον αστυνομικό; Λειτούργημα; Όραμα; Προσφορά; Όχι. Είναι ποινή. Είναι αγγαρεία. Είναι εγκλωβισμός σε ένα σάπιο σύστημα που αρνείται να προσαρμοστεί.

Αστυνομικοί με πτυχία, με μεταπτυχιακά, με εξειδικευμένες γνώσεις, που θα μπορούσαν να σταθούν με αξία σε οποιαδήποτε δουλειά, να διδάξουν, να συμβουλεύσουν, να ενισχύσουν την κοινωνία, κρατούνται δέσμιοι σε ξεπερασμένα διατάγματα πριν το 2000. Δεν τους επιτρέπεται να εργαστούν νόμιμα και αξιοπρεπώς στον ελεύθερο χρόνο τους. Δεν τους επιτρέπεται να έχουν μια δεύτερη κανονική ασφαλισμένη δουλειά. Ο νόμος τους θέλει «σιωπηλούς», «υποταγμένους» και «διαθέσιμους» 24 ώρες το 24ωρο.

Αυτό δεν είναι κύρος Σώματος. Αυτό είναι μεσαιωνικό καθεστώς.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. διατυμπανίζει «εκσυγχρονισμό», «δια βίου μάθηση» και «συνεχή επιμόρφωση». Μα για ποιον εκσυγχρονισμό μιλάμε, όταν ένας αστυνομικός με τρία πτυχία δεν μπορεί να δουλέψει σε ένα πανεπιστήμιο ή σε μια εταιρεία πληροφορικής χωρίς να φοβάται πειθαρχικό; Όταν το μόνο που του επιτρέπεται είναι να φοράει τη στολή και να σιωπά;

Η υποκρισία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Το κράτος ζητά από τον αστυνομικό να θυσιάσει υγεία, οικογένεια, ελεύθερο χρόνο, και τον ανταμείβει με δεσμά. Αντί να αναγνωρίσει το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία και την αξιοποίηση γνώσεων, τον φυλακίζει σε ένα καθεστώς που του κλέβει τη ζωή.

Και το ερώτημα είναι απλό: Γιατί; Ποιος κερδίζει από αυτό; Σίγουρα όχι η κοινωνία. Γιατί η κοινωνία χάνει. Χάνει εξειδικευμένους ανθρώπους που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε κρίσιμους τομείς. Χάνει επιστήμονες που μένουν αδρανείς. Χάνει αστυνομικούς που αντί να αισθάνονται δημιουργικοί, αισθάνονται καταδικασμένοι.

Το 2025 δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες. Τα «διατάγματα» και οι «ρυθμίσεις» του περασμένου αιώνα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Αν η Πολιτεία θέλει πραγματικά να δείξει σεβασμό στους αστυνομικούς της, πρέπει να τους δώσει ελευθερία. Να τους εμπιστευθεί. Να τους επιτρέψει να ζήσουν σαν κανονικοί πολίτες με δικαιώματα.

Γιατί αλλιώς, η φράση του Πολύδωρα θα συνεχίζει να τους στοιχειώνει. Και μαζί μ’ αυτούς, θα στοιχειώνει και μια κοινωνία που ανέχεται να μετατρέπει τους ανθρώπους της σε κρατικούς ομήρους.

Ποινή εκτίουν. Αγγαρεία κάνουν. Και φτάνει πια."

Η ανωτέρω επιστολή εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr από αναγνώστη μας