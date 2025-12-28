ABLE online: το εύκολο Lower που επιλέγουν όλο και περισσότεροι ενήλικες

Η πιστοποίηση Αγγλικών ABLE, με εξεταστικό φορέα την Ελληνοαμερικανική Ένωση, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος μεταξύ των ενήλικων σπουδαστών οι οποίοι ενδιαφέρονται για μία πιστοποίηση Αγγλικών επιπέδου Lower (B2) που να συνδυάζει την ευκολία με το υψηλό κύρος και την αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας.

Σε αντίθεση με πολλές πιστοποιήσεις Αγγλικών οι οποίες δεν είναι αναγνωρίσιμες και αποδεκτές εκτός των πλαισίων του ΑΣΕΠ, το ABLE B2 είναι ένα πτυχίο Αγγλικών με πλήρη αναγνωρισιμότητα και αποδοχή και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα Κέντρα Ευρωδιάσταση, ως Πιστοποιημένα Κέντρα Αγγλικής Γλώσσας για Ενήλικες που διατηρούν επί σειρά ετών Ακαδημαϊκή Συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, προσφέρουν ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα προετοιμασίας για το ABLE B2, μέσω του οποίου ο σπουδαστής μπορεί να φτάσει στην απόκτηση της πιστοποίησης σε σύντομο χρονικό διάστημα, με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 100%. Η Ευρωδιάσταση αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές των ενηλίκων για ταχύρυθμη εκμάθηση Αγγλικών, με 28 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 20.600 επιτυχόντες στις εξετάσεις Αγγλικών επιπέδου Β2, Γ1 και Γ2 στο ενεργητικό της.

Η προετοιμασία για το ABLE πραγματοποιείται online ή δια ζώσης (για σπουδαστές εντός Αττικής, οι οποίοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν με τη μορφή blended learning). Τα online μαθήματα ABLE είναι είτε σε real time είτε με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης, με δυνατότητα συνδυασμού. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και σε video.

Συνοπτικά, τα ισχυρά πλεονεκτήματα του Lower ABLE B2 είναι:

1) ΔΩΡΕΑΝ εξέταση. Ο υποψήφιος πληρώνει ΜΟΝΟ για το πτυχίο, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΤΥΧΕΙ.

2) Μεγάλη συχνότητα εξετάσεων.

3) Γρήγορη έκδοση αποτελεσμάτων.

4) Κύρος και αναγνωρισιμότητα ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

5) Καταξιωμένος και ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (Ελληνοαμερικανική Ένωση)

