95χρονος δρομέας τραυματίστηκε τερματίζοντας σε αγώνα δρόμου στην Εύβοια

Μια ξεχωριστή στιγμή καταγράφηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στον αγώνα δρόμου ΤΑΜΥΝΑΙ Seaside Run που διεξήχθη στον Κάραβο Αλιβερίου στην Εύβοια.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΑΠΣ Δρομέων Ευβοίας και τη στήριξη του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, ξεχώρισε η παρουσία του 95χρονου Στέλιου Πρασσά, ο οποίος συγκίνησε το κοινό με τη συμμετοχή του στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων.

Ο κ. Πρασσάς ολοκλήρωσε τη διαδρομή με πείσμα και δύναμη, αποδεικνύοντας πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν υπάρχει θέληση. Ωστόσο, λίγα μέτρα μετά τον τερματισμό, υπέστη πτώση και τραυματίστηκε στο ισχίο — ένας ιδιαίτερα σοβαρός τραυματισμός σε αυτή την ηλικία.

Άμεση κινητοποίηση της Ομάδας Διάσωσης S.A.R.-312

Άμεση ήταν η επέμβαση της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας S.A.R.-312, η οποία ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και δραστηριοποιείται εθελοντικά στην περιοχή. Οι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες, σταθεροποίησαν τον ηλικιωμένο δρομέα και τον μετέφεραν με ασφάλεια στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου για περαιτέρω φροντίδα.

