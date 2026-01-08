9 συλλήψεις σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εννέα (9) άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο διήμερο, σε περιοχές της Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, μετά από διενέργεια συστηματικών αστυνομικών ελέγχων που λαμβάνουν χώρα καθημερινά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της διάδοσής τους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Γ’ Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας (3 άτομα), της Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών (3 άτομα), του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας (2 άτομα) και της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, σε -5- διαφορετικές περιπτώσεις, κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, βουπρενορφίνης καθώς και τρίφτες κάνναβης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και οι έλεγχοι αυτοί είναι διαρκείς, πάντα με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα της νεολαίας μας.