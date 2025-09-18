9 συλλήψεις από αστυνομικούς της Ηπείρου

Στο πλαίσιο ελέγχων από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, που διενεργούνται καθημερινά σε όλη την Ήπειρο με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά την τελευταία εβδομάδα -9- συνολικά άτομα.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

-4- ημεδαποί και -2- αλλοδαποί στα Ιωάννινα,

ημεδαπός στην Πρέβεζα,

ημεδαπός στην Άρτα και

ημεδαπή στη Θεσπρωτία.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν πλημμεληματικού χαρακτήρα δικογραφίες για κατοχή μικροποσοτήτων ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.