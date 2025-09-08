88χρονος πυροβόλησε 18χρονο επειδή δεν ενέκρινε τη σχέση με την εγγονή του

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Τύρναβο, όταν 88χρονος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον ενός 18χρονου, λίγα μέτρα έξω από την οικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι του, το οποίο μοιράζεται κοινή αυλή με την κατοικία της εγγονής του. Όταν αντιλήφθηκε τον νεαρό να πλησιάζει, εκνευρίστηκε καθώς δεν ενέκρινε τη σχέση του με την εγγονή του. Σε μια στιγμή έντασης, άρπαξε το αεροβόλο που είχε στο σπίτι και πυροβόλησε προς το μέρος του 18χρονου.

Ο νεαρός χτυπήθηκε ελαφρά στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του 88χρονου, ενώ το όπλο κατασχέθηκε.