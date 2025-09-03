82χρονη συνελήφθη μετά από καταδίωξη - Αρνήθηκε τον έλεγχο

Τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Κω προέβησαν στη σύλληψη μιας 82χρονης ημεδαπής, για παράβαση του άρθρου 169 του Π.Κ. ¨Απείθεια¨ και των άρθρων 42 και 308 του Π.Κ. ¨Απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης¨.

Συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στελεχών της Λιμενικής Αρχής στο λιμάνι της Κω, η ημεδαπή επέδειξε εριστική συμπεριφορά και αρνήθηκε να παράσχει τα στοιχεία της ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο Ε.Ι.Χ. που οδηγούσε, με σκοπό να τραπεί σε φυγή, παρά τις υποδείξεις των στελεχών.

Ακολούθησε καταδίωξη από Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την οποία η ημεδαπή ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κω.