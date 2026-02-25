8 συλλήψεις σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οκτώ (8) άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο τριήμερο, σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από διενέργεια συστηματικών αστυνομικών ελέγχων που λαμβάνουν χώρα καθημερινά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της διάδοσής τους.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν:

Στη Βοιωτία, τέσσερις συλλήψεις από αστυνομικούς της Β1’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Στην Ευρυτανία, δύο συλλήψεις από αστυνομικούς της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.

Στη Φωκίδα, μία σύλληψη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άμφισσας – Δελφών και μία σύλληψη από αστυνομικούς της Κ.Α.Μ. (Κινητή Αστυνομική Μονάδα) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας.

Πιο συγκεκριμένα, σε -6- διαφορετικές περιπτώσεις, κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, τρίφτης κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και οι έλεγχοι αυτοί είναι διαρκείς, πάντα με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα της νεολαίας μας.