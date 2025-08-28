8 συλλήψεις από αστυνομικούς της Ηπείρου

Στο πλαίσιο ελέγχων από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, που διενεργούνται καθημερινά σε όλη την Ήπειρο με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά την τελευταία εβδομάδα -8- συνολικά άτομα.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

-4- ημεδαποί και αλλοδαπός στα Ιωάννινα,

-2- ημεδαποί στην Πρέβεζα και

ημεδαπός στην Άρτα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν πλημμεληματικού χαρακτήρα δικογραφίες για κατοχή μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.