73 συλλήψεις σε ένα μήνα από την Ασφάλεια Τρικάλων. Αριθμός-ρεκόρ

Κατά τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2025, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκαν 546 συλλήψεις, οι 73 εξ αυτών δε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Ασφάλεια) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα στοιχεία που συλλέγει το trikalavoice.gr πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ, τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ σε διάστημα ενός μηνός. Αναλυτικά:

α. Πραγματοποιήθηκαν -546- συλλήψεις ατόμων και ειδικότερα :

Μία (1) για ανθρωποκτονία,

Εκατόν είκοσι εφτά (127) για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,

Τρεις (3) για υποθέσεις ληστειών,

Είκοσι μία (21) για διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων οικιών, καταστημάτων, οχημάτων κ.ά.,

Τρεις (3) για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων,

Τριάντα πέντε (35) για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων,

Τρεις (3) για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού,

Είκοσι μία (21) για καταδιωκτικά έγγραφα (εντάλματα σύλληψης, αποφάσεις δικαστηρίων κ.ά.),

Τριάντα πέντε (35) για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (διοικητική επιστροφή),

Διακόσιες ενενήντα εφτά (297) για λοιπά αδικήματα (παραβάσεις Π.Κ., Κ.Ο.Κ., Υγειονομικές παραβάσεις κ.ά.).

β. Εξιχνιάστηκαν ενδεικτικά:

Ενενήντα πέντε (95) υποθέσεις περί ναρκωτικών,

Τριάντα εφτά (37) υποθέσεις περί όπλων,

Τέσσερις (4) ληστείες, εκ των οποίων η -1- σε απόπειρα,

Εξήντα δύο (62) κλοπές – διαρρήξεις οικιών, καταστημάτων κ.ά.,

Δύο (2) κλοπές οχημάτων,

Δεκαπέντε (15) υποθέσεις απατών,

υποθέσεις απατών, Τρεις (3) υποθέσεις περί αθλητισμού.

γ. Κατασχέθηκαν ενδεικτικά:

κάνναβη: – 942,69- γραμμάρια,

κοκαΐνη: -217,9- γραμμάρια,

ηρωίνη: – 60,97- γραμμάρια,

δενδρύλλια κάνναβης: – 13 -,

ναρκωτικά δισκία: – 130 -,

-, ζυγαριές ακριβείας: -4-,

αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη: -21- τεμάχια,

βουπρενορφίνη: -1- γραμμάριο,

τρίφτες κάνναβης: -2- ,

κυνηγετικά όπλα (συμπεριλαμβανομένων των παραδοθέντων): -21-,

αεροβόλα: – 1 -,

χειροβομβίδες: -1-

μαχαίρια – σουγιάδες – ξιφολόγχες: -30- ,

μεταλλικές ράβδοι: -1-

κινητά τηλέφωνα: – 20-,

χρηματικό ποσό: -1.610- ευρώ,

πλαστά χαρτονομίσματα: -13- ,

μοτοσικλέτες: – 1 -,

ηλεκτρικά πατίνια: -1-

τράκτορας: -1-

ανιχνευτές μετάλλων: -1-,

φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων: -14- ,

ηχεία: – 9 -,

-, διάφορα προϊόντα παρεμπορίου, εργαλεία κ.ά.

δ. Αστυνομικές επιχειρήσεις/δράσεις :

16-10-2025: Αστυνομική δράση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Βόλου. Συνελήφθησαν -2- άτομα.

17-10-2025: Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Τύρναβο Λάρισας, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, καθώς και από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Συνελήφθησαν συνολικά (10) άτομα.

ε. Εγκληματικές οργανώσεις/ομάδες :

09-10-2025: Εξακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -3- ημεδαπών. Εξιχνιάστηκαν συνολικά -4- περιπτώσεις απατών, οι οποίες έλαβαν χώρα η μία σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, οι δύο σε περιοχές της Αττικής και η μία σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων.

24-10-2025: Εξακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων στη Λάρισα και συνελήφθησαν -4- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων καθώς και σε βάρος ακόμη -1- ταυτοποιημένου ημεδαπού άνδρα, σχηματίστηκε δικογραφία. Εξιχνιάστηκαν συνολικά -16- κλοπές σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ενεχυροδανειστήριο, πρακτορείο ΟΠΑΠ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά καταστήματα, κάβα ποτών και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, καθώς και -2- κλοπές οχημάτων.

στ. Υπενθυμίζονται, ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις του μήνα:

06-10-2025: Συνελήφθη ημεδαπός άνδρας για απόπειρα απάτης σε βάρος γυναίκας στη Λάρισα.

8-10-2025: Εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης που διαπράχθηκε σε βάρος ημεδαπής γυναίκας στον Τύρναβο.

10-10-2025: Συνελήφθη ημεδαπή για περίπτωση απάτης, με το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, σε βάρος ημεδαπής γυναίκας στον Βόλο.

10-10-2025: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία που διαπράχθηκε σε βάρος δύο άλλων ανηλίκων στην πόλη της Λάρισας. Οι ανήλικοι δράστες διέπραξαν ακόμη -2- περιπτώσεις ληστειών σε βάρος άλλων ανηλίκων στη Λάρισα.

14-10-2025: Συνελήφθη ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών στη Λάρισα.

15-10-2025: Συνελήφθη ημεδαπός άνδρας στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου Καρδίτσας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

16-10-2025: Συνελήφθη ημεδαπός άνδρας στην ευρύτερη περιοχή του Παλαμά Καρδίτσας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

16-10-2025: Συνελήφθη ανήλικος για απόπειρα ληστείας σε βάρος άλλου ανήλικου στον Βόλο.

16-10-2025: Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί στον Βόλο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ανήλικου.

23-10-2025: Συνελήφθη ημεδαπός στην Καρδίτσα για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

23-10-2025: Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος -5- ανήλικων για επικίνδυνη σωματική βλάβη στη Λάρισα.

23-10-2025: Έρευνα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων. Συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί άνδρες.

24-10-2025: Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί στη Λάρισα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

24-10-2025: Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί στον Βόλο, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

27-10-2025: Ταυτοποιήθηκαν -11- άτομα, για ρίψη πλαστικών μπουκαλιών προς τον αγωνιστικό χώρο, σε ποδοσφαιρικό αγώνα στον Βόλο, ενώ επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -4- άλλων ατόμων, υπαλλήλων υπηρεσιών ασφάλειας στον εν λόγω αγώνα.

Επιπλέον, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας, ανευρέθηκαν συνολικά -21- οχήματα.