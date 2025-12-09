7 συλλήψεις σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Επτά (7) άτομα συνελήφθησαν εκ των οποίων πέντε ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, σε περιοχές της Βοιωτίας, Εύβοιας & Φθιώτιδας, μετά από διενέργεια συστηματικών ελέγχων που λαμβάνουν χώρα καθημερινά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της διάδοσής τους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας (3 άτομα), της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών (2 άτομα), της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας και της Α’ Ο.Π.ΔΙ. (Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Ειδικότερα, σε -7- διαφορετικές περιπτώσεις, κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και τρίφτες κάνναβης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και οι έλεγχοι αυτοί είναι διαρκείς, πάντα με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα της νεολαίας μας.