7 συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Φλώρινας

Στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στη Δυτική Μακεδονία, συνελήφθησαν συνολικά -7- άτομα κατά το διάστημα από 10 έως 16 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχές της Κοζάνης και της Φλώρινας από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Φλώρινας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σε -4- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

Διαβάστε επίσης

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη την 10-12-2025 τις απογευματινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 22χρονη ημεδαπή, διότι στην κατοχή της, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -3,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και -1- τρίφτης κάνναβης.

Στην δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη την 12-12-2025 τις βραδινές ώρες στην πόλη της Φλώρινας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, 26χρονη ημεδαπή, διότι στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στην τρίτη περίπτωση, συνελήφθησαν την 14-12-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας -3- ημεδαποί ηλικίας 18 ετών, διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και -1- τρίφτης κάνναβης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Στην τέταρτη περίπτωση, συνελήφθησαν την 16-12-2025 τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας -2- ημεδαποί ηλικίας 42 και 48 ετών, διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.