7 συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ορεστιάδας

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν επιπλέον κατά το χρονικό διάστημα από 15έως και 23-10-2025 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ορεστιάδας, επτά-7- ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν επτά ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, την 23-10-2025 το μεσημέρι στη Θάσο, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι κατείχε σε αποθηκευτικό χώρο αγροτεμαχίου και στην οικία του δύο γυάλινα δοχεία και τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -1.611- γραμμαρίων και μια συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα φυτών κάνναβης, συνολικού βάρους -120- γραμμαρίων, τα οποία κατασχέθηκαν.

Επιπλέον σε έξι ακόμη περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας, πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς στην Καβάλα και τρεις ημεδαπούς στον Έβρο, εντόπισαν συνολικά στην κατοχή τους και σε τρεις οικίες, κατά περίπτωση και κατάσχεσαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -221,82- γραμμαρίων, -2- τσιγάρα κάνναβης, 1 ζυγαριά ακριβείας και -2-τρίφτες.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις επτά υποθέσεις ενήργησαν οιΥποδιευθύνσειςΔίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.