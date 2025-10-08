63χρονος έσκισε τη στολή αστυνομικού!

Ένας τροχονομικός έλεγχος ρουτίνας σε περιοχή του Καναλακίου έλαβε επεισοδιακές διαστάσεις.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πρέβεζας είχαν σταματήσει για έλεγχο μία δίκυκλη μοτοσικλέτα. Ο 63χρονος οδηγός της δεν φορούσε κράνος και όπως προέκυψε στην συνέχεια δεν έφερε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Αντί ωστόσο να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αστυνομικών επιτέθηκε εναντίον τους όταν εκείνοι βεβαίωναν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

Πέρα από τις απειλές κατάφερε να προκαλέσει και φθορές στην υπηρεσιακή στολή του ενός αστυνομικού σκίζοντας τμήματα αυτής.

Ο 63χρονος τελικά συνελήφθη και κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. .

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου.

Πηγή: epiruspost.gr