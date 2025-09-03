PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

57χρονος έφυγε από το καφενείο, πήγε σπίτι πήρε όπλο και άρχισε να πυροβολεί

18:39 | 03/09/2025

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα σε χωριό στην Στράτο, όταν ένας άνδρας αποχώρησε από καφενείο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2.9.25).  Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αφού αποχώρησε από το καφενείο του χωριού, πήγε στο σπίτι του, πήρε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Οι θαμώνες ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία κατέγραψε το περιστατικό, και σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία.

