56χρονος οδηγούσε με την όπισθεν για πάνω από 1,5 χιλιόμετρα στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού

Απίστευτο αλλά αληθινό… Συνελήφθη 56χρονος οδηγός, ώρα 19.00 το απόγευμα της 7-11-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, ο οποίος κατελήφθη να κινείται με την όπισθεν στη Λ.Ε.Α. της Αττικής οδού για απόσταση άνω του 1,5 χιλιομέτρων δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πρόσκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, ο 56χρονος κινούνταν με την όπισθεν στη Λ.Ε.Α. της Αττικής, στο ύψος του Κορωπίου.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Όπως διαπιστώθηκε επιπρόσθετα, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί την 20-10-2025 για 30 ημέρες από αστυνομικούς και πάλι του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.