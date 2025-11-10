55χρονος έκρυβε οπλισμένο πιστόλι σε αυτοκίνητο

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη ξημερώματα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου 2025, στην Θεσσαλονίκη, 55χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος να κατέχει εντός αυτοκίνητου, ιδιοκτησίας εταιρείας στην οποία τυγχάνει μοναδικός διαχειριστής, ένα πιστόλι με φυσίγγιο τοποθετημένο στη θαλάμη και γεμιστήρα που περιείχε -10- φυσίγγια, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.