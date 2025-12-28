PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

54χρονη έπεσε στην Παμβώτιδα - Ανασύρθηκε σώα από αστυνομικούς και νοσηλεύεται

14:39 | 28/12/2025

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα, όταν μία γυναίκα ηλικίας 54 ετών έπεσε στη λίμνη Παμβώτιδα, στο τέρμα της Ακτής Μιαούλη.

Η πτώση της γυναίκας έγινε αντιληπτή από περαστικό οποίος ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν την γυναίκα από τα νερά.

Όπως αναφέρει το epirupost, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε για την μεταφορά της στο νοσοκομείο όπου παραμένει για νοσηλεία.

Η αστυνομία ερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστώσει αν πρόκειται για ατύχημα ή για απόπειρα αυτοκτονίας.

