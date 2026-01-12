50χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι

Νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος βρέθηκε ένας 50χρονος σήμερα σε διαμέρισμα στην οδό Κορίνθου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της συζύγου του στην Αστυνομία την οποία ενημέρωσε πως στο τελευταίο τηλεφώνημά του είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, ενώ τα ίχνη του είχαν χαθεί από την Παρασκευή.

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο διαμέρισμα διαπίστωσαν πως η πόρτα ήταν κλειδωμένη και για να ανοίξει χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα στην κοιλιά και δίπλα του ένα κουζινομάχαιρο.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην αυτοχειρία