509 θέσεις στην Αστυνομία του Δελχί για αποφοίτους Λυκείου – Πόσο θα είναι ο μισθός τους

Η Επιτροπή Προσωπικού (SSC) της Ινδίας ανακοίνωσε την πρόσληψη 509 αστυνομικών για την Αστυνομία του Δελχί μέσα στο 2025, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία σε αποφοίτους Λυκείου.

Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από 29 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2025.

Από τις 509 θέσεις, 341 αφορούν άνδρες και 168 γυναίκες, με ειδική κατανομή σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο μισθός εντάσσεται στο Pay Level-4, δηλαδή από ₹25.500 έως ₹81.100 το μήνα. Με βάση τη σημερινή ισοτιμία, αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 280€ έως 900€ μηνιαίως, χωρίς να υπολογίζονται επιδόματα και παροχές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη 12η τάξη (απολυτήριο Λυκείου) και να βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 18-25 ετών.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει γραπτή εξέταση σε υπολογιστή (MCQ), φυσικές δοκιμασίες, τεστ δακτυλογράφησης και τεστ βασικών γνώσεων υπολογιστή.

Πρόκειται για μία εξαιρετική ευκαιρία για νέους υποψηφίους που επιθυμούν να εργαστούν στην αστυνομία με ανταγωνιστικές αποδοχές για τα δεδομένα της χώρας.