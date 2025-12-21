5 συλλήψεις σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πέντε άτομα συνελήφθησαν το προτελευταίο 24ωρο, σε περιοχές της Φωκίδας, της Ευρυτανίας και της Φθιώτιδας, μετά από συστηματικούς αστυνομικούς ελέγχους που διενεργούνται καθημερινά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της διάδοσής τους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας (2 άτομα), της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας-Δελφών, της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου καθώς και μικτού συνεργείου γενικών αστυνομικών ελέγχων, αποτελούμενο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδος, της Ο.Ε.Π.Τ.Α. Β΄ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδος, του Αστυνομικού Τμήματος Άμφισσας-Δελφών και του Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών.

Ειδικότερα, σε -4- διαφορετικές περιπτώσεις, κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένας μεταλλικός τρίφτης κάνναβης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και οι έλεγχοι αυτοί είναι διαρκείς, πάντα με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα της νεολαίας μας.