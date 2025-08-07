5 συλλήψεις από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης

Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 02-08-2025 έως 06-08-2025, σε περιοχές της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας, συνελήφθησαν συνολικά -5- άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης.

Αναλυτικότερα:

τις πρώτες πρωινές ώρες της 02-08-2025, συνελήφθησαν σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, -3- ημεδαποί, ηλικίας 28, 31 και 32 ετών, διότι βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν,

τις βραδινές ώρες της 05-08-2025, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 19χρονος ημεδαπός, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και

τις βραδινές ώρες της 06-08-2025, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας, 18χρονος ημεδαπός, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.