5 συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών

Στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στη Δυτική Μακεδονία, συνελήφθησαν συνολικά -5- άτομα κατά το διάστημα από 19 έως 27 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχές της Κοζάνης, της Φλώρινας και των Γρεβενών από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σε -4- διαφορετικές περιπτώσεις.

Συνολικά κατασχέθηκαν –10,34– γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και –1,3– γραμμάρια ηρωίνης.

Αναλυτικότερα:

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθησαν την 19-12-2025 τις βραδινές ώρες στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας -2- ημεδαποί, διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους –3,06– γραμμαρίων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη την 25-12-2025 τις βραδινές ώρες στην πόλη της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, 23χρονη ημεδαπή, διότι στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους –0,9– γραμμαρίων.

Στην τρίτη περίπτωση, συνελήφθη την 26-12-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη των Γρεβενών, από αστυνομικούς Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών 22χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους –6,38– γραμμαρίων.

Στην τέταρτη περίπτωση, συνελήφθη την 27-12-2025 τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης 42χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ηρωίνης, βάρους –1,3– γραμμαρίων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων Κοζάνης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.