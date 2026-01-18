5 συλλήψεις από αστυνομικούς της Ηπείρου

Στο πλαίσιο ελέγχων από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, που διενεργούνται καθημερινά σε όλη την Ήπειρο με σκοπό την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν την τελευταία εβδομάδα -5- συνολικά άτομα, σε ισάριθμες διαφορετικές περιπτώσεις.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

-2- ημεδαποί στα Ιωάννινα, εκ των οποίων μία ανήλικη,

-2- ημεδαποί στην Άρτα και

ημεδαπός στην Πρέβεζα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν πλημμεληματικού χαρακτήρα δικογραφίες για κατοχή -κατά περίπτωση- μικροποσοτήτων κατεργασμένης («σοκολάτα») και ακατέργαστης κάνναβης, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.