43χρονη μητέρα δύο παιδιών έβαλε τέλος στη ζωή της

Νέο σοκ στη Φθιώτιδα από την τραγική είδηση ότι μια γυναίκα 43 ετών, μητέρα δύο παιδιών, έβαλε τέλος στη ζωή της.

Η 43χρονη με καταγωγή από τη Βοιωτία, εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση σε Κοινότητα του Δήμου Καμένων Βούρλων, όπου και διέμενε μόνη της.

Το άψυχο κορμί της εντόπισαν αστυνομικοί του ΑΤ Καμένων Βούρλων, το πρωί της Πέμπτης (16/10/25), έχοντας ειδοποιηθεί από την αδερφή της, η οποία μάταια προσπαθούσε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο τις τελευταίες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport η 43χρονη είχε αφήσει και σημείωμα με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα, με τη χρήση χαπιών.

Για το τραγικό συμβάν, προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.