41χρονος κυνήγησε γυναίκα στον δρόμο με τσεκούρι – Αναζητείται από τις Αρχές

Όλα έγιναν χθες το απόγευμα της Πέμπτης γύρω στις 7 μ.μ. στη Λάρισα και ειδικότερα στη συνοικία της Νεράιδας, εκεί όπου όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ένας 41χρονος άνδρας απείλησε και άρχισε να κυνηγάει μια 37χρονη γυναίκα.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr η γυναίκα είναι σύζυγος ξαδέρφου του με τον οποίο ο άνδρας που αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. είχε οικονομικές διαφορές, καθώς του όφειλε χρήματα.

Ο 41ρονος πήγε στο σπίτι του ζευγαριού ψάχνοντας τον ξάδερφό του και όταν δεν τον βρήκε στράφηκε απειλητικά με το τσεκουρι προς την 37χρονη σύζυγό του η οποία πανικοβλημένη βγήκε στον δρόμο και άρχισε να τρέχει καλώντας σε βοήθεια.

Οι περαστικοί και οι γείτονες έσπευσαν σε βοήθεια με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή και να αναζητείται.