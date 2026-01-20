40 εξιχνιάσεις από τους αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Καβάλας

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας εξιχνιάστηκαν σαράντα -40- υποθέσεις απατών σε βάρος πολιτών που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάιο του έτους 2022 έως Ιούνιο του έτους 2023 σε διάφορες περιοχές της Χώρας.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ατόμων, εκ των οποίων τρεις ημεδαποί και δύο αλλοδαποί – μέλη εγκληματικής ομάδας κατηγορούμενοι για απάτες και πλαστογραφία.

Έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα των παραπάνω αστυνομικών, την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών και σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δραστών και εξιχνιάσθηκαν -39- περιπτώσεις απατών και -1- περίπτωση απόπειρας απάτης.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικές μεθοδολογίες. Συγκεκριμένα, παρουσίαζαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά, είτε με το πρόσχημα πώλησης – αγοράς οχημάτων, κατόπιν διαδικτυακών αναρτήσεων, όπου έπειθαν τα θύματά τους να καταβάλλουν διάφορα χρηματικά ποσά μέσω υποτιθέμενου λογιστή, προκειμένου να εκδοθούν σχετικά τιμολόγια για τη διαδικασία πώλησης – αγοράς, είτε προσποιούνταν τηλεφωνικά τους λογιστές, πείθοντας τους παθόντες ότι ήταν δικαιούχοι διαφόρων επιδομάτων και έτσι αποκτούσαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Από τη συνολική τους δράση οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, ύψους πάνω από -200.000- ευρώ, ενώ σε μία μόνο περίπτωση δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.