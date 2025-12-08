4 συλλήψεις από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθησαν πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, συνολικά -4- άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 33, 27, 23 και 20 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Διαβάστε επίσης

Για την υπόθεση, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία όπου διαμένουν ο 33χρονος και 20χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -2.842- γραμμαρίων, καθώς και -2- κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, σε οικία που διαμένουν ο 27χρονος και ο 23χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασία κοκαΐνης, βάρους -7- γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και -2- κινητά τηλέφωνα.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2.842- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, -7- γραμμάρια κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και -4- κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, δύο από τους ανωτέρω κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές –κατά περίπτωση- για απάτη, διακεκριμένη κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τον κώδικα μετανάστευσης, ενώ σε βάρος ενός απ’ αυτούς, έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.