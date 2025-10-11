4 συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας Δελφών

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 48ωρο, σε περιοχές της Φωκίδας, μετά από συστηματικούς αστυνομικούς ελέγχους που διενεργούνται καθημερινά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της διάδοσής τους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας Δελφών, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας.

Ειδικότερα, σε -2- διαφορετικές περιπτώσεις κατασχέθηκαν, ένα πλαστικό μπουκάλι το οποίο περιείχε είκοσι τέσσερις (24) νάιλον συσκευασίες με κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -29- γραμμαρίων και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα μικτού βάρους -1,2- γραμμαρίων.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και οι έλεγχοι αυτοί είναι διαρκείς, πάντα με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα της νεολαίας μας.