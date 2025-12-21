4 συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης

Αλλοδαποί ηλικίας 36 και 26 ετών, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, εντός τους Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», καθώς εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν εμφανώς πλαστή ταυτότητα αλλοδαπής Αρχής.

Επιπλέον, από την ίδια Υπηρεσία, συνελήφθησαν, αλλοδαποί 27 και 26 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν ο πρώτος γνήσιο ταξιδιωτικό έγγραφο και άδεια διαμονής έτερου προσώπου και ο δεύτερος πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και πλαστή άδεια διαμονής.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.