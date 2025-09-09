38χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του

Τραγωδία σημειώθηκε στην Άνω Λαψίστα, στον χώρο της εμποροπανήγυρης, όπου 38χρονος από άλλη περιοχή της χώρας, που συμμετείχε στη διοργάνωση ως εκθέτης, βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποιούσε και για διαμονή.

Τον άνδρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο και ειδοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Από την αστυνομική έρευνα δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

