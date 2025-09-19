PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

35χρονος οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδες και περνούσε κόκκινα φανάρια για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο

15:19 | 19/09/2025

Στη σύλληψη 35χρονου ημεδαπού, που οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και αγνώστου ιδιοκτήτη, στην περιοχή του Ευόσμου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

   Ο 35χρονος, προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα με τη μηχανή, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε τους ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του δικύκλου και να πέσει στο έδαφος χωρίς όμως να τραυματισθεί.

   Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.

